Pit Clausen (SPD) Ukraine-Krieg Städtetag: Mehr Bildungsangebote für geflüchtete Kinder

Der Städtetag fordert mehr Bildungsangebote des Landes Nordrhein-Westfalen für ukrainische Kinder und dauerhafte Verbesserungen in den Schulen und Kitas. „Nach der ersten Notversorgung kommt es jetzt darauf an, die Integration anzupacken“, sagte der Vorsitzende des Städtetages NRW, Pit Clausen, der dpa. Geflüchtete Kinder und Jugendliche sollten schnellstmöglich und unmittelbar einen Zugang zu Bildungsmöglichkeiten bekommen. Zudem müsse die Situation in den Schulen und Kitas dauerhaft verbessert werden, die gut ausgelastet seien und wenige freie Plätzen hätten.