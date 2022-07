ARCHIV - André Kuper, Landtagspräsident von Nordrhein-Westfalen, während einer Rede. Foto: Guido Kirchner/dpa/Archivbild FOTO: Guido Kirchner up-down up-down Politik Staatsspitzen kondolieren nach Attentat auf Abe Von dpa | 08.07.2022, 14:20 Uhr

Das tödliche Attentat auf Japans Ex-Regierungschef Shinzo Abe erschüttert auch Nordrhein-Westfalen. Landtagspräsident André Kuper äußerte sich schockiert. „Nordrhein-Westfalen, Deutschland und Japan eint seit vielen Jahrzehnten der feste Glaube an die Stärke unserer Demokratien und der sie tragenden Werte“, unterstrich Kuper am Freitag in einem Kondolenzschreiben. „Daher ist es für uns inakzeptabel, Worte mit Waffen und gegenteilige Meinungen mit Gewalt zu bekämpfen.“