Plenarsitzung Landtag Nordrhein-Westfalen Foto: David Young/dpa up-down up-down Landtag Staatskanzleichef: Keine Entscheidung über Rundfunkbeiträge Von dpa | 30.03.2023, 14:24 Uhr

Nordrhein-Westfalens Staatskanzleichef Nathanael Liminski (CDU) hat stabile Rundfunkbeiträge in Zeiten hoher Inflation angemahnt. In einer Aktuellen Stunde des Düsseldorfer Landtags bezeichnete er Kritik der AfD an angeblich geplanten massiven Steigerungen der Rundfunkgebühren als nicht belastbare Mutmaßungen. „Das letzte Wort in Sachen Beitragserhöhung ist noch lange nicht gesprochen“, sagte Liminski am Donnerstag.