Der bisherige NRW-Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Hendrik Wüst steht mit seiner Frau Katharina und Nathanael Liminski, Chef der Staatskanzlei, bei der Wahlparty seiner Partei auf der Bühne. Foto: Oliver Berg/dpa FOTO: Oliver Berg NRW-Wahlen Staatskanzlei-Beschäftigte helfen bei Koalitionsvertrag Von dpa | 09.06.2022, 13:36 Uhr

An der Bearbeitung des Koalitionsvertrags zwischen CDU und Grünen in Nordrhein-Westfalen sind auch Beschäftigte der Staatskanzlei beteiligt. Kritik der SPD an dem Mitwirken von Landesbediensteten wies die Staatskanzlei zurück. „Es entspricht der gängigen Staatspraxis im Bund wie in den Ländern, dass die Verwaltung im Prozess der Regierungsbildung beratend und unterstützend tätig wird“, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit.