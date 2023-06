Klaus Iohannis Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivb up-down up-down Auszeichnungen Staatsbürgerpreis für rumänischen Präsidenten Iohannis Von dpa | 03.06.2023, 13:31 Uhr

Der rumänische Staatspräsident Klaus Iohannis ist am Samstag in Düsseldorf mit dem Deutschen Staatsbürgerpreis ausgezeichnet worden. Damit werde er für seine Rolle als Vermittler und Versöhner geehrt, teilte die Staatsbürgerlichen Stiftung Bad Harzburg mit, die den Preis vergibt. Als Präsident setze Iohannis sich für die Versöhnung von Opfern und Tätern des kommunistischen Regimes ein. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges zeige sich der überzeugte Europäer als Anwalt der Freiheit und der westlichen Werte, hieß es in der Begründung der Jury.