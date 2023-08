Bielefeld Staatsanwaltschaft ermittelt nach Razzia in falscher Wohnung Von dpa | 16.08.2023, 14:03 Uhr | Update vor 2 Std. Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down

Nach einer Razzia in einer falschen Wohnung in Bielefeld hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Nach der Prüfung des Falls gebe es einen Anfangsverdacht wegen fahrlässiger Körperverletzung im Amt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bielefeld am Mittwoch.