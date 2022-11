Landgericht Köln Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Justiz Staatsanwaltschaft ermittelt in zweitem Fall gegen Woelki Von dpa | 23.11.2022, 15:51 Uhr

Die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt in einem zweiten Fall wegen des Verdachts der falschen eidesstattlichen Versicherung gegen Kardinal Rainer Maria Woelki. Anlass sei die Aussage einer Zeugin in einem presserechtlichen Verfahren vor dem Kölner Landgericht, sagte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft am Mittwoch auf Anfrage. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.