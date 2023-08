Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Staatsanwaltschaft: Durchsuchung betrifft fünf Polizeibeamte Von dpa | 02.08.2023, 14:49 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Durchsuchungen bei nordrhein-westfälischen Polizisten wegen illegaler Inhalte in Chats richten sich der Staatsanwaltschaft Essen zufolge gegen fünf Beamte von insgesamt drei Behörden. Bei den fünf Männern im Alter von 22 und 25 Jahren bestehe der Verdacht, dass sie noch in der Zeit während ihrer Ausbildung in Chats Nazi-Symbole ausgetauscht und Kinderpornografie besessen haben sollen, sagte Annette Milk, Oberstaatsanwältin bei der zuständigen Ermittlungsbehörde am Dienstag.