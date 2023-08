Tiere Spürhund Cash erschnüffelt Drogen im Wert von 70.000 Euro Von dpa | 11.08.2023, 16:32 Uhr Spürhund Cash erschnüffelte Drogen Foto: Polizeipräsidium Recklinghausen/dpa up-down up-down

Mit der Hilfe von Drogen-Spürhund Cash hat die Polizei in Dormagen und Marl nach längeren Ermittlungen eine größere Menge Drogen sichergestellt. Die Beamten vollstreckten Durchsuchungsbeschlüsse gegen fünf Männer im Alter von 33 bis 48 Jahren und durchsuchten vier Wohnungen in Dormagen und Marl, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Vor Ort fanden Spürnase Cash und die Ermittler neben Betäubungsmitteln mit einem Verkaufswert von etwa 70.000 Euro auch Waffen und weitere Beweismittel.