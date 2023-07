Schaumteppich in Euskirchen Foto: Kreispolizeibehörde Euskirchen/dpa up-down up-down Euskirchen Spülmittel in Brunnen ausgeleert: Großer Schaumteppich Von dpa | 30.07.2023, 10:20 Uhr | Update vor 1 Std.

Acht Flaschen Spülmittel haben bislang unbekannte Täter in einem Brunnen in der Fußgängerzone von Euskirchen südwestlich von Bonn ausgeleert und damit für einen riesigen Schaumteppich gesorgt. Die Stadt stellte am Samstag den Brunnen ab, um die weitere Schaumbildung zu stoppen. Die Feuerwehr entfernte den Schaum, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es seien Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen worden. Derzeit werde die Videoüberwachung ausgewertet und Zeugen seien gesucht. Die leeren Spülmittelfalschen hatten die Beamten in einem Mülleimer entdeckt.