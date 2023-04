Baustelle unter der Talbrücke Rahmede Foto: Markus Klümper/dpa/Archivbild up-down up-down Bau Sprengmeister informiert über Abbruch der Rahmede-Talbrücke Von dpa | 14.04.2023, 01:48 Uhr

Am 7. Mai soll die marode Autobahn-Talbrücke Rahmede in Lüdenscheid gesprengt werden. Wie das gewaltige Bauwerk an der zentralen A45 zu Boden gebracht werden soll, erläutert nun der Sprengmeister.