Sprachlern-App für Plattdeutsch bald im Münsterland Von dpa | 12.01.2023, 12:20 Uhr

Die ostfriesische Sprachlern-App „PlattinO“ soll künftig auch in anderen Teilen Deutschlands beim Plattdeutschlernen helfen. „Uns haben Anfragen aus verschiedenen Regionen erreicht, um PlattinO in andere Varietäten der plattdeutschen Sprache zu übertragen oder gänzlich in andere Minderheitensprachen oder Sprachen zu übersetzen“, teilte die Leiterin des Plattdüütskbüros der Ostfriesischen Landschaft in Aurich, Grietje Kammler, am Donnerstag mit. Als erstes soll die App nun an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster in das Münsterländer Platt übertragen werden.