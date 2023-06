Sportwagen überschlägt sich auf A31 Foto: -/Feuerwehr Bottrop/dpa up-down up-down Vollsperrung Sportwagen überschlägt sich auf A31: zwei Verletzte Von dpa | 24.06.2023, 08:41 Uhr

Bei einem Unfall auf der Autobahn 31 bei Bottrop sind in der Nacht zum Samstag zwei Männer verletzt worden. Ein Sportwagen überschlug sich aus bislang ungeklärten Gründen, wie ein Sprecher der Polizei in Münster in der Nacht mitteilte. Ein 32-Jähriger und ein 29 Jahre alter Mann kamen ins Krankenhaus. Ihre Verletzungen waren nicht lebensgefährlich. Die Feuerwehr befreite die Männer aus dem demolierten Auto. Zeugen berichteten, dass sich das Auto mehrfach überschlagen hatte. Die A31 in Richtung Oberhausen war bis in die Nacht gesperrt.