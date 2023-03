Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Rhein-Sieg-Kreis Sportwagen brennt nach Unfall aus: Fahrer flüchtet Von dpa | 05.03.2023, 10:18 Uhr

Ein Mann hat am Samstagnachmittag in Hennef östlich von Bonn nach einem Unfall die Kennzeichen von einem in Brand geratenen Sportwagen entfernt und ist danach geflohen. Der 31-Jährige wurde nach einer eingeleiteten Fahndung später von der Polizei angetroffen und gab zu, der Fahrer des Unfallfahrzeuges gewesen zu sein, wie die Polizei auf dpa-Anfrage am Sonntag mitteilte. Der Kölner Stadt-Anzeiger berichtete zuvor.