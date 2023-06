Ina Scharrenbach Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Münsterland Sportverein bekommt Vereinsheim aus dem 3D-Drucker Von dpa | 27.06.2023, 13:29 Uhr

Ein neues Vereinsheim für einen Sportverein im Münsterland wird im 3D-Druckverfahren errichtet. Es handelt sich um das europaweit erste öffentliche Gebäude aus einem 3D-Drucker, wie Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Dienstag bei einer Vorstellung des Verfahrens in Nordkirchen berichtete. Das Gebäude für den Sport-Club Capelle '71 sei „ein Pionierprojekt von der Gemeinde für die Gemeinschaft“. Verwendet wird nach Angaben des Bauministeriums Druckbeton, der kohlendioxidarm und vollständig recyclebar sei. Der Baustoff wird demnach durch eine Düse in Schichten aufgetragen, das Gebäude wächst so zentimeterweise in die Höhe. Rund 140 Stunden reine Druckzeit sind für das Entstehen des zweistöckigen Vereinsheims angesetzt.