Polizeieinsatz Sportler streiten sich in Fitnessstudio: Zwei Verletzte Von dpa | 21.08.2023, 14:09 Uhr

Im Streit um die Benutzung eines Fitnessgeräts haben sich in Arnsberg drei Männer in einem Fitnessstudio geprügelt. Die Sportler im Alter zwischen 20 und 44 Jahren hätten „diverse Gegenstände“ aus dem Studio benutzt, um aufeinander einzuschlagen - darunter eine Trinkflasche und ein Seil, teilte die Polizei am Montag mit. Zwei der Männer seien bei der Schlägerei vom vergangenen Freitag leicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.