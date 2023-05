Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down Recklinghausen Sportflugzeug notgelandet: Pilot leicht verletzt Von dpa | 26.05.2023, 06:09 Uhr

Bei der Notlandung eines Kleinflugzeugs in Recklinghausen ist ein Mensch leicht verletzt worden. Der 54-jährige Pilot landete die einmotorige Sportmaschine am Donnerstag auf einem Feld im Recklinghäuser Norden, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe der Mann das Flugzeug bereits eigenständig verlassen. Er kam in ein Krankenhaus. Die Unfallursache sowie die Höhe des Sachschadens waren zunächst unklar.