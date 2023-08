Wirtschaftspolitik Spitze der Unionsfraktion berät über Wirtschaftsstandort Von dpa | 30.08.2023, 17:59 Uhr | Update vor 1 Std. Friedrich Merz Foto: Fabian Sommer/dpa/Archivbild up-down up-down

Die Spitze der Unionsfraktion im Bundestag kommt heute (14.00 Uhr) nach der politischen Sommerpause zu zweitägigen Beratungen in Schmallenberg im Sauerland zusammen. Am ersten Tag der Klausur in der Heimatregion von Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) sollen die Wirtschaftspolitik und Konzepte zur Verbesserung der aktuell schwierigen Lage des Wirtschaftsstandortes Deutschland im Mittelpunkt stehen. Als Gast erwartet die Runde um Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt den ehemaligen Bundesbank-Präsidenten und aktuellen Aufsichtsratschef der Commerzbank, Jens Weidmann.