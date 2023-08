Prozess Spion aus Marokko zu Bewährungsstrafe verurteilt Von dpa | 31.08.2023, 15:22 Uhr | Update vor 19 Min. Justiz Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Spion des marokkanischen Geheimdienstes ist in Düsseldorf zu einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht sprach den 36-Jährigen am Donnerstag wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit schuldig. Er hatte gestanden, in Deutschland lebende Anhänger der oppositionellen marokkanischen Hirak-Bewegung für den marokkanischen Auslandsnachrichtendienst ausgespäht zu haben.