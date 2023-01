Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Wesel Spielzeug-Diebstahl bei der Tafel: Tatverdächtiger ermittelt Von dpa | 12.01.2023, 08:20 Uhr

Nach dem Diebstahl von Spielzeug für bedürftige Kinder kurz vor Weihnachten aus den Räumen der Tafel in Dinslaken hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Ein 55-jähriger Mann stehe im Verdacht, den Einbruch verübt zu haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er sei wegen eines anderen Diebstahls und einem Hinweis in den Fokus geraten, dass er sich mit dem Einbruch bei der Tafel gebrüstet haben soll.