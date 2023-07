Justitia Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Spielsüchtiger Buchhalter veruntreut Mietkautionen Von dpa | 18.07.2023, 15:53 Uhr | Update vor 51 Min.

Ein Buchhalter hat in Düsseldorf Kautionen von 136 Mietern in Höhe von 176 000 Euro veruntreut. Dafür wurde der 33-Jährige am Dienstag vom dortigen Amtsgericht zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Mit dem Geld habe er seine Alkohol- und seine Spielsucht finanziert, gestand der 33-Jährige.