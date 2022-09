Berufssoldat Aleksandr, genannt Sascha Foto: Fabian Strauch/dpa up-down up-down Krieg Spezialbehandlung: Verletzter Soldat vor Rückkehr in Ukraine Von dpa | 09.09.2022, 19:13 Uhr

Nach einer medizinischen Behandlung im Ruhrgebiet kehrt der ukrainische Berufssoldat Aleksandr Shepieliev in wenigen Tagen in seine Heimat zurück. „Ich freue mich darauf, bald wieder nach Hause zu kommen und meine Familie und vielleicht auch meine Kameraden wiederzusehen“, sagte der 21 Jahre alte Armee-Offizier am Freitag in Bochum.