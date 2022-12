Neubau der A45-Brücke Rahmede Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down Gesetzentwurf Sperrung Rahmedebrücke: Union will schnellere Sanierungen Von dpa | 02.12.2022, 09:08 Uhr

Ein Jahr nach der Sperrung der Talbrücke Rahmede hat die Unionsfraktion einen Gesetzentwurf in den Bundestag gebracht, mit dem Sanierungen von Brücken an Bundesfernstraßen beschleunigt werden sollen. In der Regel gebe es noch immer lange und aufwändige Planungs- und Genehmigungsverfahren, der gesetzgeberische Handlungsbedarf sei groß, hieß es in dem Entwurf, der bei der Plenardebatte am Freitag auf der Tagesordnung stand. Zuvor hatte die „Siegener Zeitung“ darüber berichtet.