Verkehr „Speed-Pedelecs“ nur in Ausnahmefällen auf Radwegen Von dpa | 01.09.2023, 13:01 Uhr | Update vor 2 Std. Oliver Krischer Foto: Guido Kirchner/dpa up-down up-down

Die besonders schnellen, sogenannten Speed-Pedelecs sollen in Nordrhein-Westfalen nur in Ausnahmefällen auf öffentlichen Radwegen fahren dürfen. Darauf hat NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) in einer am Freitag veröffentlichten Antwort auf eine AfD-Anfrage hingewiesen.