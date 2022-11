Smartphone Foto: Fabian Sommer/dpa/Illustration up-down up-down Landtag SPD will sexualisierte Gewalt und Sexismus im Netz bekämpfen Von dpa | 22.11.2022, 13:43 Uhr

Wenn Kinder, Jugendliche, Frauen oder queere Menschen Opfer von sexualisierter Gewalt und Sexismus im Internet werden, sollen sie nach dem Willen der SPD im NRW-Landtag bessere Hilfe bekommen. Dafür fordert die Fraktion von der Landesregierung unter anderem eine zentrale Beratungsstelle und ein Gesamtkonzept über die Ressorts hinweg. Hasskommentare im Netz bedrohten die Debattenkultur, sagte die medienpolitische Fraktionssprecherin Ina Blumenthal am Dienstag in Düsseldorf. Die Gefahr sei, dass sich Betroffene nicht mehr öffentlich äußern. Gerade Mädchen und Frauen sowie Menschen der sogenannten LGBTIQ-Community - also zum Beispiel Schwule, Lesben und Transpersonen - seien besonders betroffen.