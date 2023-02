Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Hochwasser SPD will Scharrenbach wegen Akten verklagen Von dpa | 28.02.2023, 16:35 Uhr

Im Streit um Akten des Kommunalministeriums rund um die Flutkatastrophe in NRW will die SPD-Fraktion vor den Verfassungsgerichtshof in Münster ziehen. Ministerin Ina Scharrenbach (CDU) hatte zuvor eine von der Opposition gesetzte Frist bis Dienstagmittag verstreichen lassen.