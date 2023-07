Dennis Maelzer Foto: Henning Kaiser/dpa/Archivbild up-down up-down Parteien SPD warnt vor Kita-Schließungen: Hilferufe aus den Kommunen Von dpa | 28.07.2023, 13:16 Uhr | Update vor 40 Min.

Die SPD-Opposition in Nordrhein-Westfalen befürchtet Gruppenschließungen und Insolvenzen von Kitas ohne zusätzliche Finanzspritzen vom Land. „Es gibt einen breiten Hilferuf von Kita-Trägern und Verbänden, die die gestiegenen Kosten nicht mehr finanzieren können“, berichtete der familienpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Dennis Maelzer, am Freitag in Düsseldorf.