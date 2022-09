Thomas Kutschaty Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbild up-down up-down Ampelkoalition SPD und DGB in NRW begrüßen drittes Entlastungspaket Von dpa | 04.09.2022, 15:57 Uhr

Die SPD und der DGB in Nordrhein-Westfalen haben die von der Ampel-Koalition in Berlin geplanten Entlastungen begrüßt. Die Ergebnisse des Koalitionsausschusses seien eine gute Nachricht, sagte SPD-Landeschef Thomas Kutschaty am Sonntag. Die Entlastungen in Höhe von 65 Milliarden Euro kommen nach seiner Einschätzung unmittelbar bei den Menschen an, die angesichts der hohen Preissteigerungen unter besonderem Druck stehen: kleinere und mittlere Einkommen, Rentner und Alleinerziehende, Studierende und Familien. „Vor uns liegt eine herausfordernde Zeit. Deutschland kann das packen“, betonte er in einer Mitteilung.