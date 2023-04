Doppelspitzen in der nordrhein-westfälischen SPD Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Parteien SPD-Spitzen beraten über personelle Neuaufstellung in NRW Von dpa | 14.04.2023, 01:48 Uhr

Nach dem Rückzug von Thomas Kutschaty braucht die SPD in NRW eine Runderneuerung in der Landespartei und in der Fraktion. Führende Sozialdemokraten wollen gemeinsam beraten, wie es weitergeht.