Finanzen SPD-Oppositionsführer: Schwarz-Grün verkennt Realitäten Von dpa | 23.08.2023, 11:27 Uhr | Update vor 1 Std. SPD-Oppositionsführer Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down

SPD-Oppositionsführer Jochen Ott hat der schwarz-grünen Landesregierung eine Verkennung der Realitäten in Nordrhein-Westfalen vorgeworfen. Für Eltern gebe es keine verlässliche Kinderbetreuung mehr, in den Schulen komme es zur „Bildungskatastrophe“, Kitas und Pflegeeinrichtungen drohe die Insolvenz, sagte der SPD-Landtagsfraktionschef am Mittwoch in der Haushaltsdebatte des Landtags. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) aber zeige jeden Tag nur nach Berlin. „Sie sind das teuerste Autobahnschild, das das Land je hatte“, sagte Ott. „Leugnung von Verantwortung ist in NRW zum Regierungsstil geworden.“