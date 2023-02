Bundesverfassungsgericht urteilt zu Polizei-Datenanalyse Foto: Uli Deck/dpa up-down up-down Verfassung SPD nach Polizei-Software-Urteil: „Millionengrab“ für NRW Von dpa | 17.02.2023, 12:37 Uhr

Die SPD will nach dem jüngsten Urteil des Bundesverfassungsgerichts wissen, ob Nordrhein-Westfalen wegen einer neuen Datenanalyse-Software für die Polizei „ein verfassungswidriges Millionengrab“ droht. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) müsse schleunigst erklären, welche Konsequenzen er ziehe aus der Klatsche für Regelungen in Hessen und Hamburg, forderte die SPD-Fraktion am Freitag in Düsseldorf.