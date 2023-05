Grundschule Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung SPD legt Maßnahmenplan für bessere Grundschul-Bildung vor Von dpa | 24.05.2023, 16:43 Uhr

Als Konsequenz aus den eklatanten Lese- und Rechenschwächen bei Grundschülern fordert die SPD-Opposition im nordrhein-westfälischen Landtag umfassende Maßnahmen schon vom Kita-Alter an. Dazu gehören etwa Pflichtuntersuchungen in Kitas zum Entwicklungsstand der Kinder, regelmäßige Lernstandarderhebungen in der Grundschule und eine bessere Sprachförderung. Der neue SPD-Fraktionsvorsitzende Jochen Ott legte am Mittwoch ein entsprechendes Maßnahmenpapier der Opposition vor.