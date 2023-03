Johann Saathoff Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa/Archivbild up-down up-down Parteien SPD-Landesgruppenchefs machen sich für Krisen-Abgabe stark Von dpa | 10.03.2023, 06:04 Uhr

Die SPD-Bundestagsabgeordneten aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen beraten ab Freitag in Dortmund unter anderem über die Folgen des Ukraine-Kriegs, den klimaschonenden Umbau der Industrie und die Stärkung der Demokratie. Vor der zweitägigen Konferenz legten die Vorsitzenden der beiden Landesgruppen in der Fraktion, Achim Post (Nordrhein-Westfalen) und Johann Saathoff (Niedersachsen/Bremen), ein „Impulspapier“ vor, in dem sie sich unter anderem für eine einmalige Krisen-Abgabe von Reichen und den verstärkten Zuzug von Fachkräften aus dem Ausland stark machen.