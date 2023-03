Rücktritt des SPD-Landesvorsitzenden Thomas Kutschaty Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Parteien SPD-Krisensitzung nach Rücktritt Kutschatys: Präsidium tagt Von dpa | 24.03.2023, 18:16 Uhr

Nach dem Rücktritt des nordrhein-westfälischen SPD-Chefs Thomas Kutschaty ist am Freitag das Präsidium der Landespartei in Dortmund zusammengekommen. Es gehe jetzt darum, ein geordnetes Verfahren abzusprechen, sagte Landesgeschäftsführer Stefan Kämmerling kurz vor Beginn der Präsidiumssitzung. „Es ist nicht der Tag, um schon über Namen zu reden.“ Man werde auch darüber beraten, ob es beim Landesparteitag am 6. Mai bleibe oder dieser verschoben werde.