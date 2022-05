ARCHIV - Das Logo der SPD in der Parteizentrale in Berlin. Foto: Wolfgang Kumm/dpa/Symbolbild FOTO: Wolfgang Kumm Wahl SPD: Klingbeil rechnet trotz Wahlschlappe mit Sieg in NRW Von dpa | 09.05.2022, 13:50 Uhr | Update vor 56 Min.

Trotz der deutlichen Wahlschlappe der SPD in Schleswig-Holstein gibt sich Parteichef Lars Klingbeil für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am kommenden Sonntag siegessicher. Die Umfragen zeigten, dass die SPD und ihr Spitzenkandidat Thomas Kutschaty im bevölkerungsreichsten Bundesland „eine sehr gute Chance“ hätten, sagte Klingbeil am Montag nach einer Sitzung des SPD-Präsidiums in Berlin. „Ich bin mir auch recht sicher, dass am Ende Thomas Kutschaty der nächste Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen wird.“