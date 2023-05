Konvent der Spitzenvertreter der SPD von Nordrhein-Westfalen Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Parteipolitik SPD in NRW übt Schulterschluss: „Sind nur gemeinsam stark“ Von dpa | 06.05.2023, 16:16 Uhr

Mit einem demonstrativen Schulterschluss will die nordrhein-westfälische SPD aus ihrer Krise kommen. „Wir sind nur gemeinsam stark“, sagte der Interimsvorsitzende Marc Herter am Samstag nach einem Strategie-Treffen von rund 500 Spitzenfunktionären in Münster. Alle „Kraftzentren“ der SPD in Bund, Land, Europa und den Kommunen müssten nun an einem Strang ziehen. Persönliche Eitelkeiten und Verletzungen der Vergangenheit dürften keine Rolle mehr spielen, sagte Herter, der Oberbürgermeister der Stadt Hamm ist.