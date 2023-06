SPD hält an Isolationskurs gegen die AfD fest Foto: Henning Kaiser/dpa/Archivbild up-down up-down Partein SPD in NRW hält an Isolationskurs gegen die AfD fest Von dpa | 28.06.2023, 06:39 Uhr

In Thüringen hat die AfD ihr bundesweit erstes kommunalpolitisches Spitzenamt erobert. Auch andernorts ist sie im Umfrage-Hoch. Wie will die größte Oppositionspartei in NRW sich auf diese Herausforderung einstellen?