Sonne Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Klimawandel SPD für „Siesta“ und kostenlose Sonnencreme in NRW Von dpa | 28.06.2023, 11:52 Uhr

Die „Siesta“ am Mittag und kostenfreie Sonnencreme-Spender könnten aus Sicht der SPD-Opposition auch in Nordrhein-Westfalen eine pragmatische Antwort auf zunehmende Hitze sein. Die Sonnencreme-Spender könnten etwa in öffentlichen Badeanstalten, an Seen oder Schulen für den nötigen UV-Schutz sorgen, schlug die Vizevorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lisa-Kristin Kapteinat, am Mittwoch in Düsseldorf vor.