Parteien SPD-Führungsgremien bereiten Kurswechsel in NRW vor Von dpa | 14.04.2023, 17:31 Uhr

Das Präsidium der nordrhein-westfälischen SPD und die Spitze der Landtagsfraktion haben über die Neuaufstellung nach dem Rückzug des bisherigen Oppositionsführers Thomas Kutschaty beraten. Um Personalentscheidungen sei es dabei nicht gegangen, verlautete am Freitag nach dem Treffen in Düsseldorf aus Parteikreisen. Die Sitzung diente demnach vor allem der Vorbereitung eines Strategie-Treffens am 6. Mai in Münster. Einzelheiten der internen Sitzung wurden nicht bekannt.