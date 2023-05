SPD Foto: Wolfgang Kumm/dpa/Symbolbild up-down up-down Migration SPD fordert stärkere Entlastung der Kommunen vom Land Von dpa | 11.05.2023, 16:16 Uhr

Der Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern hat in einigen zentralen Punkten keine Einigung gebracht. Auch in Nordrhein-Westfalen geht die Debatte weiter. Die SPD übt Kritik an der Landesregierung.