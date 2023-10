Politik SPD fordert mehr Schubkraft für Wohnungsbaupolitik in NRW Von dpa | 17.10.2023, 16:23 Uhr | Update vor 33 Min. Wohnungen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Die SPD-Opposition im Düsseldorfer Landtag hat mehr Engagement in der Wohnungspolitik in Nordrhein-Westfalen gefordert. Am Dienstag beschloss die Fraktion in Düsseldorf einen Antrag mit einer Vielzahl von Maßnahmen, die den Wohnungsbau vorantreiben sollen. Unter anderem fordert sie die Einrichtung einer Landesbaugesellschaft sowie ein Sofortprogramm, um Bauunternehmen vor drohender Insolvenz zu schützen und die Bautätigkeit in NRW wieder anzukurbeln.