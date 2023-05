Pflegeheim Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit SPD fordert mehr Hilfe für pflegende Angehörige Von dpa | 09.05.2023, 14:25 Uhr

Angesichts der steigenden Zahl pflegebedürftiger Menschen fordert die SPD im Landtag von der schwarz-grünen Landesregierung mehr Hilfen für Angehörige. „Familie ist und bleibt der größte Pflegedienst in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland insgesamt“, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Thorsten Klute, am Dienstag im Vorfeld des „Tages der Pflegenden“ am 12. Mai (Freitag).