Ermittlungen Spaziergängerin findet Leiche im Wald Von dpa | 13.11.2022, 17:38 Uhr

Abseits eines Wanderweges hat eine Spaziergängerin am Sonntagmittag in einem Waldstück in Mönchengladbach eine männliche Leiche gefunden. Die Identität des in dem Gebiet nahe der Korschenbroicher Straße im Osten der Stadt gefundenen toten Mannes und die Todesursache seien noch unklar, teilte die Behörde mit. Die Kriminalpolizei ermittle. Zunächst sicherten die Beamten Spuren am Fundort.