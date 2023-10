Kommunen Spatenübergabe der Landesgartenschau von Höxter an Neuss Von dpa | 14.10.2023, 17:44 Uhr | Update vor 50 Min. Landesgartenschau Höxter Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild up-down up-down

Mit einer symbolischen Spatenübergabe am Sonntag (11.00 Uhr) endet an diesem Wochenende die Landesgartenschau in Höxter. Nach einem halben Jahr haben die Besucher letztmalig die Gelegenheit, sich die Schau in Höxter entlang am Weserbogen zum Weltkulturerbe Schloss Corvey anzuschauen. Neuss im Rheinland ist dann im Jahr 2026 Gastgeber für die nächste Landesgartenschau.