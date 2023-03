Logo der Sparkasse Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Banken Sparkassen erzielen trotz hoher Abschreibungen Gewinnplus Von dpa | 20.03.2023, 15:32 Uhr

Die rheinischen Sparkassen haben im Jahr 2022 ihren Gewinn gesteigert. Die in der zweiten Jahreshälfte gestiegenen Zinsen führten zu höheren Erträgen, zugleich wurden aber auch umfangreiche Wertberichtigungen auf Wertpapiere nötig. Bei den 28 Instituten beliefen sich die Abschreibungen unter anderem bei Staatsanleihen auf 705,8 Millionen Euro, wie der Rheinische Sparkassen- und Giroverband am Montag in Düsseldorf mitteilte.