A45-Brücke Rahmede Foto: Henning Kaiser/dpa/Archivbild up-down up-down Autobahnbrücke Spannung vor Rahmede-Sprengung steigt: Letzte Vorbereitungen Von dpa | 07.05.2023, 09:50 Uhr

Kurz vor der geplanten Sprengung der Rahmede-Talbrücke an der Autobahn 45 am Sonntagmittag im Sauerland sind letzte Vorarbeiten und Sicherheitsmaßnahmen angelaufen. Der Sprengbereich in Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen ist nach Angaben der Autobahn GmbH in einem Radius von rund 300 Metern abgesperrt. Rund 110 Absperrposten wurden eingerichtet. Am Vormittag sollte ein Suchhundetrupp den Absperrbereich kontrollieren. Etwa 150 Kilogramm Sprengstoff waren an den Brückenpfeilern in 2035 Bohrlöchern angebracht worden.