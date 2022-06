Der Migrationsforscher Gerald Knaus sitzt bei einer Diskussion zum Thema «Zeitenwende. Foto: Federico Gambarini/dpa FOTO: Federico Gambarini Philosophie Soziologe Knaus: Ukraine-Krieg entscheidet auch über EU Von dpa | 08.06.2022, 23:00 Uhr

Der Ukraine-Krieg entscheidet nach Auffassung des österreichischen Soziologen und Migrationsforschers Gerald Knaus über die Zukunft der Europäischen Union. Es gehe jetzt darum, ob Macht wieder Recht breche oder ob Demokratien in Europa friedlich und gleichberechtigt nebeneinander leben und Grenzen durch Vernetzung und Integration überflüssig machen könnten, sagte Knaus am Mittwochabend bei der Auftaktveranstaltung des Philosophiefestivals Phil.Cologne in Köln. Die Zeitenwende bestehe darin, die Vision von 1990 - ein Europa der Demokratien auf der Grundlage der Menschenrechte - entschlossen zu verteidigen.