Finanzielle Entlastung Sozialverband will Mieten in der Krise einfrieren lassen Von dpa | 14.09.2022, 12:52 Uhr

Der Sozialverband VdK fordert angesichts stark ansteigender Lebenshaltungskosten einen befristeten Mietpreis-Stopp, um die Bürger nicht noch mehr unter finanziellen Druck zu bringen. Damit sei sowohl ein freiwilliger Verzicht auf Mietpreis-Steigerungen in der Krise gemeint als auch ein befristetes Aussetzen von Mietzahlungen, wo die Not groß ist, erklärte der nordrhein-westfälische Landesvorsitzende Horst Vöge. Er appellierte am Mittwoch in Düsseldorf an Oberbürgermeister und Landräte, mit den großen Wohnungsunternehmen sowie organisierten privaten Vermietern in entsprechende Verhandlungen einzusteigen.