Klimaneutraler Umbau Soziale Wohnungswirtschaft fordert bessere Förderung Von dpa | 12.09.2023, 13:13 Uhr

Die soziale Wohnungswirtschaft im Rheinland und in Westfalen hat eine bessere Förderung für den klimaneutralen Umbau des Gebäudebestandes angemahnt. Es drohe eine finanzielle Überforderung der Unternehmen und ihrer Mieterinnen und Mieter, wenn die Förderung für die Transformation nicht ausgeweitet werde, sagte der Direktor des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (VdW) Rheinland Westfalen, Alexander Rychter, am Dienstag in Düsseldorf.