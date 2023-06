NRW-Ministerpräsident Wüst Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Kostenanstieg Soziale Träger mit Brandbrief an Wüst: „Lage ist kritisch“ Von dpa | 02.06.2023, 18:03 Uhr

Mehrere soziale Träger in Nordrhein-Westfalen haben angesichts steigender Kosten davor gewarnt, dass Einrichtungen gefährdet sind und Angebote eingestellt werden könnten. „Von den Kitas, der Pflege über den offenen Ganztag bis hin zu Frauenhäusern und Migrationsberatung: Den Einrichtungen und Diensten steht das Wasser bis zum Hals, die Lage ist mehr als kritisch“, sagte Christian Woltering, Vorsitzender der Freien Wohlfahrtspflege NRW, am Freitag. In einem offenen Brief an Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) fordern die Träger mehr Geld.